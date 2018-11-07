Генпрокурор США Джефф Сешнз подал в отставку. В своём письме с просьбой об увольнении Сешнз отметил, что покидает свой пост по просьбе президента Дональда Трампа. Сам глава Белого дома пообещал объявить имя нового генпрокурора в ближайшее время. Он также поблагодарил Сешнза за проделанную работу.

Увольнение Сешнза связывают с его решением самоустраниться от расследования предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Россией. Президент ранее заявил, что назначил бы на должность кого-нибудь другого, если бы знал о планах Сешнза отказаться от участия в расследовании.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Москва свою причастность к вмешательству в демократические процессы в других государствах категорически отвергает. Трамп также заявляет, что никакого сговора не было и называет все подобные обвинения "охотой на ведьм".