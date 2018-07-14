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Хакеры в погонах. Спецпрокурор обвиняет российскую военную разведку

За два дня до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил 12 офицерам российской военной разведки обвинения в сговоре с целью вмешательства в американские президентские выборы. Эти обвинения уже утверждены федеральным большим жюри – присяжные сочли, что спецпрокурору хватает доказательств для направления дела в суд.

Обвинительное заключение представил журналистам первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.

«Одиннадцати обвиняемым вменяется заговор с целью взлома компьютеров, похищения документов и их распространения с целью вмешаться в выборы. Один из обвиняемых, двенадцатый российский офицер, обвиняется в заговоре с целью проникновения в компьютеры организаций, ответственных за проведение выборов, включая избирательные комиссии штатов, секретарей штатов и производителей программного обеспечения и других технологий, применяемых при голосовании.

Согласно данным расследования, обвиняемые работали в двух подразделениях Главного разведывательного управления российского Генерального Штаба, известного как ГРУ. Эти подразделения осуществляли активные кибероперации по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Одно подразделение ГРУ похищало информацию, другое распространяло похищенную информацию», сказал Род Розенстайн.

след привел в войсковую часть 26165, расположенную в Москве на Комсомольском проспекте.

В документе эти действия подробно изложены, обвиняемые названы не только по фамилии, имени и отчеству, но и по воинскому званию, указаны номера двух воинских частей и их адреса, детально описаны способы взлома и публикации полученных сведений. Обвинение утверждает, в частности, что хакеры начали свою деятельность в марте 2016 года взломами личных почтовых аккаунтов сотрудников избирательного штаба Хиллари Клинтон. Получив доступ к переписке, они получили пароли к почтовому серверу Национального комитета Демократической партии и почтовому ящику руководителя штаба Джона Подесты. Для размещения в интернете добытых таким образом материалов обвиняемые регистрировали блоги, в частности, под ником Гуччифер 2.0. О себе Гуччифер 2.0 сообщал, что он румынский хакер-одиночка, назвавший себя так в честь знаменитого румынского хакера Марселя Лазара Лееля, который действовал под псевдонимом Guccifer и ныне отбывает тюремный срок. Ему долго удавалось вводить в заблуждение даже опытных экспертов, но в конечном счете след привел в войсковую часть 26165, расположенную в Москве на Комсомольском проспекте.

Род Розенстайн заявил на пресс-конференции, что он доложил президенту об обвинениях «ранее на этой неделе». Его спросили о реакции президента.

«Предоставлю президенту самому говорить за себя. Важно, чтобы президент знал информацию, которую мы собрали, потому что президент принимает важные решения в интересах страны. Ему необходимо понимать, какими свидетельствами иностранного вмешательства мы располагаем».

Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий российское расследование
Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий российское расследование
Президент любит описывать расследование Мюллера как охоту на ведьм. Ну вот они ведьм и поймали

За несколько часов до оглашения обвинительного заключения, но уже после того, как первый зам министра юстиции проинформировал его о новых обвинениях и новых фигурантах, президент Трамп в Великобритании на совместной пресс-конференции с Терезой Мэй высказался о расследовании Мюллера в своем обычном стиле:

«Думаю, нам причинили огромный вред тем, что я называю охотой на ведьм. Думаю, это по-настоящему вредит нашей стране и нашим отношениям с Россией... Думаю, у нас появится шанс иметь очень хорошие отношения с Россией и очень хороший шанс наладить очень хорошие отношения с президентом Путиным»

Джон Подеста, один из пострадавших от взлома, саркастически ответил на это:

«Президент любит описывать расследование Мюллера как охоту на ведьм. Ну вот они ведьм и поймали. И я надеюсь, что когда-нибудь они предстанут перед правосудием».

Среди обвиняемых на этот раз нет ни одного гражданина США. Тем не менее обозреватель CNN Дэна Бэш видит в документе признаки сговора.

кандидат обратился к оперативнику российской разведки за информацией о своем сопернике и получил ее

«В этом обвинительном заключении есть кое-что, от чего разит сговором – не на президентском уровне, но на уровне Конгресса. Я прочту это место: «Примерно 15 августа 2016 года заговорщики, действующие под маской Гуччифера, получили от кандидата в Конгресс США просьбу поделиться похищенными документами. Заговорщики ответили ему от имени Гуччифера и послали кандидату документы, касающиеся его соперника». То есть кандидат обратился к тому, кто, как мы теперь знаем, был оперативником российской разведки, за информацией о своем сопернике и получил ее. И, надо полагать, не просто любовался этой информацией, а пустил ее в дело в том или ином виде, хотя об этом в обвинительном заключении ничего не говорится».

Первый заместитель министра юстиции уверяет, что он не приурочивал публикацию обвинительного заключения к встрече Трампа и Путина. Но из стана демократов уже раздались призывы к Трампу отменить саммит в Хельсинки. Этого, конечно, не будет, однако новые обвинения бросят тень на переговоры.

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