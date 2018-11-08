Лидера "банды Цапков" Цеповяза поместили в штрафной изолятор

Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание за массовое убийство в станице Кущёвская, помещён в штрафной изолятор. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат, подчеркнув, что основания для перевода в ШИЗО ему не известны.

Ранее СМИ попали фотографии, на которых заключенный жарит шашлыки в колонии, ест красную икру и крабов. По словам адвоката, Цеповяз в курсе "скандальной" истории с фотографиями, но считает, что нужно проверить их подлинность.

Фотографии передала в прокуратуру бывшая жена Цеповяза. Она рассказала, что на "достойное" содержание мужа в колонии семья тратила 3 миллиона рублей ежегодно.

ФСИН признала подлинность фотографий, однако в ведомстве подчеркнули, что сделаны они были в 2015 году, а сейчас Цеповяз "содержится в жесточайших условиях". При этом бывшая жена Цеповяза утверждает, что переводила мужу большие суммы денег и созванивалась с ним вплоть до последнего времени.

Генеральная прокуратура России потребовала привлечь к уголовной ответственности сотрудников исправительной колонии № 3 в Амурской области, где содержится Цеповяз. По результатам проверок в ведомстве установили, что администрация колонии "незаконно перевела осужденного за убийства на облегченные условия отбывания наказания, создав ему необоснованно комфортные условия". Цеповяз получал дорогие продукты, ему предоставлялись дополнительные свидания. Он также мог свободно пользоваться мобильным телефоном, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В ноябре 2013 года Вячеслава Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за особо тяжкие преступления в составе так называемой "банды Цапков". В ноябре 2010 года члены банды совершили массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края. Его жертвами стали 12 человек, члены семьи местного фермера Сервера Аметова.