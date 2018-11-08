Ректора Московской духовной академии не пустили в Киев

Ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия не пустили на Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Владыка рассказал, что приехал в Киев для участия в богослужениях и в актовом дне Киевской духовной академии, однако его задержали на пропускном пункте в аэропорту. В отделении пограничной службы Украины с ним побеседовали, после чего отказали во въезде.

В документе, по словам архиепископа, в качестве официальной причины отказа указана неподтвержденная цель визита. Амвросий назвал ее "откровенно надуманной", так как у него было приглашение от ректора Киевской духовной академии.

Российский священнослужитель связал свой недопуск на Украину с последним заявление заявлением президента Петра Порошенко о том, что Русской православной церкви и вооруженным силам нечего делать на украинской территории.

Амвросий добавил, что за час до его прибытия в Киев в группе "Украинской поместной Православной церкви" в фейсбуке появились призывы не пускать его в страну.

11 октября Священный Синод Константинопольской православной церкви принял решение начать процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви. После этого решения Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

Сейчас на Украине действует несколько православных церквей, в том числе Украинская православная церковь Московского патриархата.