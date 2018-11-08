Адвокат: калининградского анархиста Лукичева избили на допросе

В Калининграде сотрудники ОМОНа избили 24-летнего анархиста Вячеслава Лукичева, арестованного по подозрению в оправдании терроризма после взрыва в здании ФСБ в Архангельске. Об этом со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер сообщила координатор правозащиты "Открытой России" Валентина Дехтяренко.

Бонцлер утверждает, что шесть полицейских били её подзащитного так, "чтобы не осталось следов". Это произошло во время допроса, продолжавшегося 36 часов. Ранее Бонцлер уже сообщала, что на Лукичева после задержания оказывали давление, "и не только моральное". По её словам, он жалуется на головные боли.

Лукичева задержали в Калиниграде 4 ноября на автобусной остановке. Уголовное дело на него возбудили из-за комментариев к скриншоту предсмертной записки исполнителя теракта в Архангельске: по версии следствия, анархист назвал его "настоящим героем". За "публичное оправдание террозма в интернете" ему грозит до семи лет лишения свободы.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошёл 31 октября. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта назвал мотивом своих действий, то, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". Жлобницкий погиб, ещё три человека были ранены.