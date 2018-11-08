Тринадцать человек погибли и до двенадцати ранены при нападении на бар в пригороде Лос-Анджелеса. Одетый в черное мужчина забросал помещение бара дымовыми шашками и открыл огонь по посетителям. В перестрелку с ним вступили сотрудники полиции, нападавший был убит.

Стрельба была открыта в баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс в 60 километрах от центра Лос-Анджелеса около 23:20 по местному времени (утром в четверг по Москве).

В баре проходила студенческая вечеринка в стиле кантри, на ней присутствовали несколько сотен посетителей. Одетый в чёрное мужчина зашёл в здание, забросал его дымовыми гранатами, и открыл стрельбу из пистолета. ​

Один из полицейских сообщил Los Angeles Times, что стрелок сделал не менее 30 выстрелов. На место прибыли сотрудники полиции и управления шерифа, с нападавшим завязалась перестрелка. В ней был ранен помощник шерифа округа Вентура, в котором располагается бар. Позднее он скончался в госпитале. Сержант Рон Хелус находился на службе 29 лет и в следующем году собирался в отставку.

Нападавший был убит в перестрелке сотрудниками полиции, сообщил CNN мэр Таузанд-Окс Энди Фокс.

Мотивы нападавшего неизвестны. На месте работают контртеррористическое подразделение ФБР и сотрудники Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия (федерального агентства, занимающегося контролем оборота оружия).

Среди посетителей вечеринки были люди, пережившие нападение на фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest в 2017 году, сообщает CNN. Тогда при стрельбе на музыкальном фестивале в соседней с Калифорнией Неваде были убиты 58 человек, более 500 — ранены.