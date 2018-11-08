Венгрия отказалась идти на уступки университету Джорджа Сороса

В правительстве Венгрии заявили, что не пойдут на уступки Центральноевропейскому университету, который основал американский финансист Джордж Сорос. Об этом заявил представитель правительства Золтан Ковач в интервью журналу Magyar Hirlap, передает Reuters.

Он сослался на закон, который обязывает все иностранные высшие учебные заведения иметь кампусы в стране, где они были основаны. Центральноевропейский университет, однако, действует только в Будапеште и не имеет отделений в других странах. По этой причине закон, принятый консервативным правительством Виктора Орбана, многие считают направленным специально против университета Сороса.

В конце октября Центральноевропейский университет объявил о планах частично перенести свою деятельность из Будапешта в Вену. Ранее из-за давления со стороны венгерских властей основанный Соросом Фонд "Открытое общество" вынужден был переехать из Будапешта в Берлин.

Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно винил Сороса во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в поддержке оппозиции и создании миграционных потоков.

В сентябре депутаты Европарламента одобрили санкции в отношении Венгрии за нарушение принципов разделения властей, ущемление политических свобод, а также коррупцию. Теперь Совету Евросоюза предстоит решить, будет ли в отношении Венгрии введена штрафная процедура в соответствии с Договором о Европейском союзе.