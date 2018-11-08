В Лондоне жену бывшего банкира из Азербайджана отпустили под залог

Суд в Лондоне отпустил под залог супругу экс-главы Международного банка Азербайджана Замиру Хаджиеву. Её задержали на прошлой неделе после того, как она потратила в торговом центре Harrods 16 миллионов фунтов, а также приобрела недвижимость еще на 20 миллионов. На родине Хаджиеву обвиняют в хищениях.

В настоящее время британская полиция расследует происхождение денег, которые тратила Хаджиева. Ей предъявлены обвинения в незаконном присвоении денег. Хаджиеву отпустили под залог в 500 тысяч фунтов, она должна каждый день отмечаться в полиции. Женщине запрещено покидать дом после девяти часов вечера и уезжать из Лондона.

Замире Хаджиевой 55 лет. В 2016 году суд в Баку приговорил её мужа к 15 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и растрате. По версии следствия, из-за действий Джахангира Хаджиева из банка исчезли десятки миллионов долларов. Сам он отрицал обвинения.