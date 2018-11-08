ООН: Три миллиона жителей Венесуэлы покинули родину из-за кризиса

Три миллиона жителей Венесуэлы за последние три года бежали из страны, спасаясь от политического и экономического кризиса. Об этом говорится в заявлении ООН в четверг, передает Reuters.

Согласно документу, на родине венесуэльцы сталкиваются с насилием, гиперинфляцией, а также нехваткой продовольствия и медикаментов. За последние полгода поток мигрантов из Венесуэлы ускорился. Беженцы оседают главным образом в Перу и Колумбии. Колумбийское руководство ожидает в своей стране рост числа венесуэльских мигрантов до 4 миллионов к 2021 году.

По официальным данным, общее население Венесуэлы в настоящее время составляет около 30 миллионов человек.

Экономические бедствия в богатой нефтью стране усилились в президентство социалиста Николаса Мадуро, который занимает свой пост с 2013 года. Как считается, он проводит ошибочную политику сильного государственного вмешательства в экономику, сообщает агентство. Одновременно его правительство усилило давление на оппозицию.

Мадуро назвал данные о миграции "фальшивыми новостями", которые, по его мнению, призваны оправдать "иностранное вмешательство" в дела страны.

В октябре США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в причастности к смерти лидера оппозиции Фернандо Албана. При этом "Роснефть" за последние годы выдала венесуэльской нефтяной государственной компании около 6,5 миллиардов долларов в виде авансов за поставки нефтепродуктов.