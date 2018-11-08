“Новая газета” взяла интервью у специалиста по пиару Андрея Михайлова. По его утверждению он работал на петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и был одним из создателей так называемой фабрики троллей в Санкт-Петербурге — группе связанных друг с другом блогеров и интернет-изданий, используемых для политического пиара. Фабрику обвиняли в попытке вмешательства в выборы в США, преследовании оппонентов российской власти и даже в критике последнего эпизода “Звёздных войн”. Что стало известно из разговора?

Евгений Пригожин сначала использовал чёрный пиар для поддержки своего кейтерингового бизнеса

Михайлов, по его словам, начал работать на структуры Пригожина в 2012 году. Начальник службы безопасности компании Пригожина “Конкорд кейтеринг” заказал Михайлову информационную атаку на конкурирующую компанию. Она обслуживала Петербургский экономический форум — ежегодное мероприятие с участием важнейших политиков и бизнесменов России.

Михайлов организовал круглый стол, обслуживать которой позвал конкурентов. Люди, поевшие еду конкурентов, симулировали отравление. Рассказ об этом подхватили СМИ, утверждает Михайлов. Помогло ли это получить “Конкорду” контракт на обслуживание ПЭФ он не знает. (“Форбс” утверждал, что компании Пригожина обслуживали мероприятие уже к 2010 году).

В 2013 году Михайлов обеспечивал информационную атаку на поставщиков еды в самарские больницы. Для этого в Самару привозили купленных на рынке в Петербурге тараканов и отпускали их в помещениях больниц. Об успешности этой кампании “Новая газета” не пишет.

Структуры Пригожина атаковали государственное агентство РИА “Новости”

По словам Михайлова, он занимался размещением непроверенных новостей в государственном информационном агентств РИА “Новости”, получив на это указание от начальника службы безопасности Пригожина. Михайлов считает, что финальной задачей было убрать с должности генерального директора агентства Светлану Миронюк.

Михайлов и его подчиненные сочиняли фальшивые новости, убеждали журналистов РИА Новостей размещать их в агентстве, а потом передавали им деньги якобы за публикацию заметки, записывая получение на видео. На самом деле сотрудники агентства не брали деньги. В 2013 году Миронюк была уволена со своего поста, агентство было реорганизовано, её место занял Дмитрий Киселёв.

Колумнист Радио Свобода Наталья Геворкян тогда назвала увольнение “историей долгой и относительно успешной интриги людей из окружения Путина”. Назначенный на должность Киселёв заявил журналистам агентства на первой встрече что, время отстраненной журналистики закончено, а “Россия нуждается в любви, а не объективности” (цитата по русской службе Би-би-си).

Пригожин приказал остановить критику Путина со стороны сочинского блогера

Подчиненные Пригожина по его указанию прилетели к сочинскому блогеру Антону Грищенко, писавшему под именем Huipster. У него, утверждает Миронов, система мониторинга нашла обидные записи про Владимира Путина. Чем именно выделялась критика блогера Миронов не пояснил, однако за ним было установлено наружное наблюдение, сотрудники Пригожина прилетели к нему в Сочи и заставили удалить блог, ударив железным прутом по руке.

Свободе удалось обнаружить в “Живом журнале” следы блогера с таким именем, удалившегося в 2013 году. Судя по сохранившимся записям, он критиковал критиковал организацию Олимпиады в Сочи. Сейчас это имя в социальной сети занято другим блогом.

На старте проекта в “фабрике троллей” работали около 200 человек

Михайлов утверждает, что снимал Фабрике первое помещение, по всей видимости, речь идёт об офисе на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Он заявил, что изначально в организации работало около двухсот человек, разделённых по темам.

В работе троллям помогал российский интернет-предприниматель Игорь Ашманов, утверждает Михайлов. Агентство троллей пользовалось системой мониторинга онлайн-ресурсов “Крибрум”, причём Пригожин якобы лично встречался с Ашмановым. Ашманов — известный российский предприниматель, муж Натальи Касперской. В 2014 году он занял 84 место в списке российских интернет-миллионеров по версии журнала “Секрет фирмы”. В 2018 году он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.

В конце 2013 года Михайлов перестал работать на Пригожина. У заказчиков и исполнителей контрактов Пригожина не сошелся бюджет на несколько десятков миллионов рублей, утверждает издание. Своё желание поговорить с “Новой газетой” Михайлов объяснил конфликтом с бизнесменом.

В мае 2017 года, утверждает Михайлов, его вывезли в лес, избили, и заставили написать расписку на 3 миллиона рублей и переписать на себя долю в его бизнесе (в каком именно — газета не уточняет). Как говорит Михайлов в своем заявлении, похитителей возглавлял знакомый ему по совместной работе на Пригожина юрист, рассказчик не верит, что тот действовал по своей инициативе.