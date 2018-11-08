На сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении персонала исправительной колонии №3 в Амурской области, в которой содержится Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание за массовое убийство в станице Кущёвская. Сотрудников исправительного учреждения подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте ведомства.

Следователи также заявили о том, что проверят информацию об угрозах бывшей супруге Цеповяза, которая передала фотографии прокуратуру. Она рассказала, что на "достойное" содержание мужа в колонии семья тратила 3 миллиона рублей ежегодно.

Ранее стало известно о том, что Цеповяза перевели в штрафной изолятор колонии. Адвокат осужденного заявил, что не знает какие были основания для перевода.

ФСИН признала подлинность фотографий, однако в ведомстве подчеркнули, что сделаны они были в 2015 году, а сейчас Цеповяз "содержится в жесточайших условиях". За последний год, пояснили в ведомстве, амурская колония проверялась дважды, однако "нарушений, которые могли бы повлечь за собой возбуждение уголовных дел, выявлено не было". При этом бывшая жена Цеповяза утверждает, что переводила мужу большие суммы денег и созванивалась с ним вплоть до последнего времени.

В Генеральной прокуратуре России установили, что в колонии Цеповяз получал дорогие продукты и ему предоставлялись дополнительные свидания. Он также мог свободно пользоваться мобильным телефоном.

В ноябре 2013 года Вячеслава Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за особо тяжкие преступления в составе так называемой "банды Цапков". В ноябре 2010 года члены банды совершили массовое убийство в станице Кущёвская Краснодарского края. Его жертвами стали 12 человек, члены семьи местного фермера Сервера Аметова.