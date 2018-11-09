Суд в Польше отменил запрет на проведение марша националистов

Суд в Варшаве отменил запрет на проведение марша националистов в день 100-летия независимости Польши 11 ноября. Согласно решению суда, городские власти не представили достаточных оснований для отмены шествия.

7 ноября мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила мероприятие, обосновав свое решение тем, чтоу варшавской полиции может не быть достаточных возможностей, чтобы обеспечить общественный порядок во время марша.

В ответ на запрет мэрии Варшавы правительство Польши объявило о проведении альтернативного марша по тому же маршруту. Шествие должен был возглавить президент страны Анджей Дуда. После решения суда представители правительства призвали отметить национальный праздник совместным маршем.

Марш националистов в день независимости Польши организуется в Варшаве с 2010 года. Во время маршей регулярно звучали расистские и антисемитские лозунги, националистов также задерживали за хулиганство и порчу имущества. В 2011 году участники шествияподожгли машину польского телеканала TVN24, из которого журналисты вели трансляцию мероприятия. Другие националисты подрались с прибывшими из Германии членами антифашистских организаций. По этим причинам либеральные политики и общественные деятели в Польше призывают запретить ежегодные марши независимости.

Однако суд счел, что ксенофобские лозунги на прошлых маршах не являются основанием для его запрета в этом году.