Кремль может сменить половину членов Совета по правам человека

До конца 2018 года по инициативе Кремля может смениться около половины членов Совета при президенте России по правам человека (СПЧ). Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту.

По словам собеседника издания, скорее всего, не сохранит место в СПЧ глава Комитета против пыток Игорь Каляпин – из-за конфликта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам правозащитник в комментарии газете отметил, что шансов попасть в новый состав Совета у него мало. Он считает, что до сих пор его никто "не одергивал" за критику Кадырова, но видимо, префикс "член СПЧ" уберут, чтобы, по его словам,"было сподручнее яйцами закидывать".

Информацию о грядущей ротации газете подтвердил член СПЧ Кирилл Кабанов. Председатель совета Михаил Федотов сообщил, что о выходе из СПЧ его уже уведомили сопредседатель "Клуба 2015" Сергей Воробьев, главный режиссер театра "Алеко" Алексей Козырев, а также телеведущий Максим Шевченко.

Новый список Совета будет утвержден указом президента Владимира Путина перед традиционной встречей с членами СПЧ в конце года. Дата встречи еще не назначена, сообщил изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.