Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ

Журналист Максим Шевченко объявил о прекращении своего членства в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России. Он объяснил свое решение тем, что Совет, как утверждает Шевченко, никак не отреагировал на массовые задержания участников акций протеста и, в частности, митингов "Он нам не царь" 5 мая.

"Публичное избиение полувоенными формированиями в центре Москвы и массовые жестокие аресты по всей России участников ненасильственных гражданских протестов и отсутствие внятной и адекватной реакции СПЧ на эти события стали для меня последней чертой, за которой членство в СПЧ становится невозможным", – написал Шевченко в фейсбуке.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. По всей стране были задержаны около 1600 человек. В Москве вместе с полицейскими протестующих задерживали люди в казачьей форме. Они били участников акции нагайками и кулаками.