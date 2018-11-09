В Монако по делу Рыболовлева обвинили ещё несколько чиновников

В Монако в рамках разбирательства в отношении российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева предъявлены обвинения нескольким бывшим и действующим официальным лицам. Об этом сообщает в пятницу газета Monaco Matin.

Речь, в частности, идет о бывшем министре юстиции Монако Филиппе Нармино, экс-советнике по внутренним делам правительства княжества Поле Моссероне, а также о руководителе подразделения полиции, которое занимается расследованием уголовных правонарушений Кристофе Аже и его заместителе Патрике Фюзари.

По сообщению газеты, обвинения в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия им были предъявлены накануне. Все эти люди проходят по делу, фигурантом которого является российский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев.

Сам Рыболовлев был задержан в Монако 6 ноября. Он был вызван в полицию для дачи показаний . На следующий день, по сообщению агентства AFP, суд в Монако предъявил российскому миллиардеру обвинение в коррупции. Кроме того, обвинения были предъявлены его адвокату Татьяне Бершеде и жене и сыну бывшего министра юстиции княжества Филиппа Нармино. В тот же день Рыболовлева освободили из полиции, оставив под судебным надзором.

В 2017 году министр юстиции Монако Филипп Нармино был вынужден уйти в отставку после публикации в газете Le Monde о возможных коррупционных связях с Рыболовлевым. В статье утверждалось, что российский бизнесмен мог использовать своё знакомство с Нармино чтобы оказать давление на следствие в Монако по делу своего бывшего арт-дилера Ива Бувье. Миллиардер обвиняет его в мошенничестве. По версии российского предпринимателя, арт-дилер завысил цены на продаваемые ему предметы искусства на миллиард евро.

Рыболовлев – один из богатейших людей в России. В 2018 году Forbes оценил его активы в 6,8 миллиарда долларов.