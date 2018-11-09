ФБК обжаловал в ЕСПЧ блокировку расследования Навального о Дерипаске

Представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение о блокировке сайта Алексея Навального из-за расследования о вице-премьере Сергее Приходько, бизнесмене Олеге Дерипаске и Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Об этом сообщила в твиттере юрист ФБК Любовь Соболь.

В феврале оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором обвинил Приходько в коррупции. Навальный утверждал, что тогдашний вице-премьер правительства России в августе 2016 года провёл три дня на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Инстаграма и книги одной из девушек, находившихся на яхте, – Насти Рыбки. Навальный посчитал "взяткой" то, что Дерипаска "катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга".

Сразу после публикации расследования Роскомнадзор потребовал от Навального удалить его на основании решения Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Этот суд внёс видеозапись расследования Навального и его блог в реестр запрещённых сайтов по иску Дерипаски к Насте Рыбке.

Когда интернет-провайдеры стали блокировать сайт Навального, он удалил расследование. После этого сайт исключили из реестра.