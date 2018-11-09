Белый дом обвинил журналиста CNN в "неподобающем поведении"

В США пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила корреспондента CNN Джима Акосту в неподобающем поведении по отношению к молодой женщине-стажёру пресс-службы.

Сандерс написала в твиттере, что Акоста "распускал руки" во время пресс-коференции. Пресс-секретарь разместила короткое видео, на котором видно, как стажёр пытается забрать у журналиста микрофон. При этом Акоста касается руки практикантки. Сандерс считает, что корреспондент делал это намеренно.

Пользователи твиттер и СМИ обвинили Белый дом в подделке видео. Они отметили беспорядочный монтаж кадров. Германское агентство dpa указывает, что имеющийся в его распоряжении видеоматериал с пресс-конференции пока не позволяет однозначно заявить о фальсификации.

Ранее журналиста лишили аккредитации после пресс-конференции президента США Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс. На пресс-конференции Акоста, в частности, поинтересовался, почему Трамп в предвыборных речах называл мигрантов "захватчиками", и спрашивал, не опасается ли он расследования предполагаемых связей команды Трампа с Россией. Президент заявил: "Довольно!". Трамп внимание на другого журналиста, однако Акоста задал без микрофона вопрос о посылках с бомбами в адрес критиков Трампа. "Когда вы передаете фейковые новости - а CNN часто так делает - вы действуете как враги народа", - ответил президент. Он добавил, что журналист является "грубым и ужасным человеком".

Это не первый случай конфронтации между Трампом и Акостой. На пресс-конференции в начале 2017 года, еще до вступления в должность, президент отказался отвечать на вопросы репортёра CNN, заявив, что этот телеканал распространяет "фальшивые новости".

Руководство CNN осудило действия президента и выразило полную поддержку своему журналисту.