Джихадисты взяли на себя ответственность за теракт в Мельбурне

Ответственность за теракт в Мельбурне взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное группировка агентство Amaq. Доказательств не приводится.

Ранее полиция сообщила, что сегодняшний теракт в Мельбурне совершил выходец из Сомали. Он врезался на автомобиле, гружёном газовыми баллонами, в торговый центр. Затем он напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб один человек, трое получили ранения. Полицейские застрелили злоумышленника. Он умер в больнице.

Имя нападавшего не разглашается. Известно, что ему 31 год. В Австралии он жил с 1990-х годов. У него есть судимость за кражу и употребление марихуаны.