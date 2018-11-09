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Лицом к событию. Австрийская невеста обиделась на Путина
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Австрийская невеста обиделась на Путина
4 часа(-ов) назад
Елена Рыковцева
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Владимир Путин держал шпиона в дружественной ему стране.
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