Куда уходит креатив. Эфир в 17:05

В каких областях коммерция и творчество взаимодействуют наиболее активно, рассказывают организатор Фестиваля креативных индустрий G8 Виталий Быков, креативный директор агентства REDKEDS Валерий Волчецкий, видеоблогер Станислав Давыдов ("This is хорошо") и другие.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 10 ноября в пять часов вечера.
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