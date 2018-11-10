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Рожденные после СССР

Куда уходит креатив. Эфир в 17:05

Виктор Пивоваров Viktor Pivovarov

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Про творческие индустрии и креативную коммерцию

В каких областях коммерция и творчество взаимодействуют наиболее активно, рассказывают организатор Фестиваля креативных индустрий G8 Виталий Быков, креативный директор агентства REDKEDS Валерий Волчецкий, видеоблогер Станислав Давыдов ("This is хорошо") и другие.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 10 ноября в пять часов вечера.

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