Трамп перед встречей с Макроном назвал его слова "оскорбительными"

Президент США Дональд Трамп назвал "оскорбительным" предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать вооруженные силы Евросоюза.

Трамп раскритиковал предложение французского лидера в твиттере, прибыв в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Американский президент напомнил о словах Макрона о том, что Европа должна иметь возможность "защищать себя от США, Китая и России". "Возможно, Европе сначала следовало бы нести справедливую долю расходов на НАТО, которое главным образом финансируют США!" – написал Трамп.

Эммануэль Макрон говорил о планах создания европейской армии несколько дней назад. Он действительно упомянул, что Европа должна быть способна защитить себя "даже от США" – эти слова прозвучали в контексте критики планов администрации Трампа выйти из договора с Москвой о ракетах средней и меньшей дальности. Французские официальные лица заявляют, что президент имел в виду укрепление сотрудничества между странами ЕС в оборонной сфере, а не создание независимой от НАТО военной структуры.

Трамп не раз критиковал европейских лидеров за недостаточные, по его мнению, военные расходы. При этом Макрон является сторонником увеличения военного бюджета.

Президенты США и Франции в субботу, как ожидается, проведут переговоры в Елисейском дворце, на которых будут обсуждаться, в частности, проблемы Сирии и Ирана. Запланирован и торжественный обед с участием супруг двух лидеров.

Основные торжества с участием лидеров около 70 стран пройдут в Париже в воскресенье. На них приглашен и президент России Владимир Путин.