Суд запретил операторам "Северных потоков" 1 и 2 платить "Газпрому"

Суд в Швейцарии запретил операторам первого и второго "Северных потоков" – компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – совершать любые выплаты "Газпрому". Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску украинской компании "Нафтогаз". Она добивается от России выплаты более двух с половиной миллиардов долларов за недопоставку газа по транзитному договору.

По решению суда, о котором сообщили в "Газпроме" все выплаты Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG российской компании "направляются на швейцарских приставов".

В сентябре швейцарский суд отменил приостановку взыскания с "Газпрома" более 2,6 миллиарда долларов в пользу украинской компании в соответствии с февральским постановлением Стокгольмского арбитража. В "Газпроме" пообещали обжаловать это решение.

Российская корпорация утверждает, что значительная часть решения Стокгольмского арбитража была "написана не арбитрами, а иным лицом", и отказывается его выполнять.