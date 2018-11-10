Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит президенту России Владимиру Путину форсировать переговоры по принадлежности Курильских островов. Это может произойти на саммите в Сингапуре в середине ноября. Об этом японской газете The Mainichi сообщили источники, близкие к правительству. Япония не признаёт российскую принадлежность остров Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, оккупированных СССР в конце Второй мировой войны. Удастся ли угодить Москву их вернуть?

Встреча Абэ и Путина должна пройти в ноябре в Сингапуре в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. По данным The Mainichi, Абэ предложит на ней вернуться к положениям декларации 1956 года, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.

До сих пор официальная позиция японских властей предполагала обратное решение — заключение мирного договора только после возвращения ей всех Южных Курильских островов.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Принадлежность островов, оккупированных СССР, является ключевой проблемой в споре. В сентябре Владимир Путин предложил подписать договор до конца года без предварительных условий. О необходимости заключения мирного договора между Москвой и Токио неоднократно заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ, однако предложение Путина он после их встречи назвал неприемлемым.

В своем новогоднем выступлении Абэ заявлял, что намерен сделать 2018 год “годом действий”, когда политические цели его правительства будут реализованы. Одной из этих целей Абэ считает урегулирование вопроса по спорным территориям.

В 2016 году Россия и Япония начали консультации о совместной хозяйственной деятельности на курильских островах. Японский премьер может согласиться на компромиссный вариант, уверены эксперты, — когда два острова Россия возвращает при подписании мирного договора, а на ещё двух японский бизнес будет работать не по российским законам. Путин и Абэ оба предложили решить проблему Курильских островов до конца года — значит в ноябре от них можно ждать громких заявлений на этот счёт.