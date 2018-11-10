"Коммерсантъ": ФСБ ищет в Москве около 10 молодых анархистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разыскивают в Москве около десяти молодых анархистов, которые могут быть причастны к подготовке терактов и изготовлению взрывных устройств. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на правоохранительные органы.

Действия ведомства связаны с расследованием взрыва в архангельском управлении ФСБ, а также делом 14-летнего подростка, арестованного в Москве по обвинению в изготовлении взрывчатки. По версии следствия, оба преступления были совершены в составе одной преступной группы. Имена остальных ее участников, а также их точное число, правоохранительным органам пока неизвестны, пишет "Коммерсантъ".

В полиции сегодня заявили агентству "Интерфакс", что "проблемой радикализации российской молодежи через интернет" будет заниматься рабочая группа при Бюро специальных технических мероприятий МВД. Его работники должны выявлять и предотвращать преступления наподобие нападения на колледж в Керчи и взрыва в Архангельске.

В ведомстве уточнили, что соответствующий указ 29 октября подписал министр внутренних дел России.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта назвал мотивом своих действий то, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". Жлобицкий погиб, еще три человека были ранены.

Позднее в Москве задержали и арестовали 14-летнего подростка. По версии ФСБ, он общался со Жлобицким и мог узнать от него, как изготовить бомбу. Именно ее, по утверждению правоохранительных органов, нашли при обыске в квартире подростка. При этом адвокат обвиняемого настаивает, что в квартире было не взрывное устройство, а десять грамм селитры и пороха, "которые уместились в стеклянную баночку из-под йогурта".