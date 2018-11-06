По делу об изготовлении взрывчатки арестован московский школьник

Суд в Москве арестовал до 2 декабря подростка, который, предположительно, контактировал с молодым человеком, совершившим взрыв в архангельском ФСБ, и подозревается в попытке изготовить взрывное устройство. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник был задержан в пятницу у себя дома в московском районе Тушино. Утверждалось также, что при обыске в квартире были изъяты самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Против школьника возбуждены два уголовных дела. Источник агентства "Интерфакс" заявлял, что речь идет о таких статьях, как незаконное приобретение и хранение взрывчатки, а также изготовление взрывного устройства. Судебные слушания велись в закрытом режиме, так как подозреваемый – несовершеннолетний.

Утром 31 октября в Архангельске в здании местного управления ФСБ подорвал себя 17-летний студент, который в социальных сетях использовал псевдоним Валерьян Панов. Мотивом своих действий он назвал то, что "ФСБ фабрикует дела и пытает людей". В результате взрыва он погиб, также были ранены трое человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.