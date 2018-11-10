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"Новое двуличие"

"Новое двуличие"
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В Петербурге активисты молодёжных оппозиционных организаций от имени вымышленного движения "Новое двуличие" провели театрализованную акцию против закона о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные митинги. В минувший вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, "призванный оградить ответственную и национально ориентированную и созидающую молодежь от политических дельцов, которым необходимо ударить по рукам". Авторы документа — группа депутатов от "Единой России". Организаторы акции считают, что новый законопроект — очередной инструмент борьбы с оппозицией.

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