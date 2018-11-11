Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли высшей гражданской наградой

Президент США Дональд Трамп решил посмертно наградить Элвиса Пресли президентской медалью Свободы – высшей наградой для гражданских лиц в стране. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении сказано, что даже спустя сорок лет после смерти Элвис Пресли остается "американской иконой". Чиновники напомнили, что он отправился служить в армию уже после обретения мировой славы.

В мире продано более 1 миллиарда экземпляров пластинок Пресли. Он был лауреатом трех премий "Грэмми" и одним из первых музыкантов, включенных в "Зал славы рок-н-ролла".

На церемонии, которая состоится 16 ноября, медалью Свободы будут награждены еще шесть человек, помимо Пресли. Среди них – судьи, спортсмены, сенатор, а также крупный спонсор Республиканской партии.