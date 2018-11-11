В самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" проходят выборы глав и депутатов

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народной республиках" избирают новых глав и так называемых депутатов. В "ДНР", по данным СМИ, открылись более четырёхсот избирательных участков, в "ЛНР" – около трёхсот. Они будут открыты до 20:00 по местному времени.

На пост главы "ДНР" претендуют пять кандидатов, в "ЛНР" четыре. Главные кандидаты – действующие лидеры сепаратистов Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они пришли на смену убитому Александру Захарченко и ушедшему в отставку Игорю Плотницкому.

В так называемые "парламенты" "ДНР" и "ДНР" будет избрано по 100 депутатов.

Киев считает выборы незаконными. Украинская прокуратура ранее завела против организаторов голосования уголовно дело за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" страны. Эта статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Евросоюз и США также осудили проведение выборов. В ЕС завили, что, согласно Минским соглашениям, любые выборы на территории, которую контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, должны быть проведены в рамках законодательства Украины и по стандартам ОБСЕ.

Москва заявляет, что голосование не нарушает Минские договоренности.