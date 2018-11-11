Активистки Femen провели в Париже акцию против Трампа

Активистки Femen провели акцию протеста против президента США Дональда Трампа в Париже, сообщает руководитель местного отделения движения Инна Шевченко. Об этом она написала в твиттере. По ее словам, они дважды "приветствовали" его кортеж.

Ранее Шевченко разместила видеозапись с полуобнаженной активисткой Femen, которая выбежала навстречу кортежу Трампа и затем была задержана. Рядом с Елисейскими полями задержали ее соратницу, которая выкрикивала лозунги. Шевченко сопроводила соответствующий видеоматериал записью: "Приветствуем военных преступников".

Трамп вместе с другими мировыми лидерами приехал в Париж на церемонию в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Как сообщалось накануне, активистки международного движения Femen провели у Триумфальной арки в Париже акцию против приезда в страну "военных преступников" — глав государств, которые, по их мнению, пытаются "праздновать мир, выступая за войну". Под соответствующей записью в твиттере Femen стоят хештеги с фамилиями Владимира Путина, Эммануэля Макрона, Реджепа Эрдогана, Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху.