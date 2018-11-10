Femen выступили против приезда "диктаторов" на торжества в Париже

Активистки международного движения Femen провели у Триумфальной арки в Париже акцию против приезда в страну "военных преступников". Таковыми они считают ряд глав государств, которые прибывают во французскую столицу на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны.

В руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война это мир, свобода это рабство, невежество это сила". На телах у них были надписи "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы".

24-летняя участница акции Тара Лакруа заявила, что FEMEN выступают против приезда глав государств, которые не уважают права человека в своей стране. "Они пришли, чтобы отпраздновать мир, когда они выступают за войну", –​ цитирует активистку издание Le Figaro. Она не уточнила, о ком именно идет речь. В твиттере Femen под сообщением об акции стоят хэштеги с фамилиями Владимира Путина, Эммануэля Макрона, Реджепа Эрдогана, Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху.

Всех трех активисток задержали сотрудники полиции, уточняет Le Figaro.

Основные торжества с участием лидеров около 70 стран пройдут в Париже в воскресенье.