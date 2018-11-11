"Бежавшим" из-за невыплат строителям военного объекта звонят из ФСБ

Четверо строителей военного объекта в камчатском Вилючинске, отказавшихся продолжить работу из-за невыплаты зарплат, получили звонки от лиц, которые представились сотрудниками правоохранительных ведомств. Об этом телеканалу "Дождь" рассказал один из работников Руслан Шамсутдинов.

Вместе с тремя коллегами он сумел выехать на автобусе из закрытого города Вилючинск в региональный центр – Петропавловск-Камчатский. Как следует из его слов, им удалось пресечь контрольно-пропускной пункт лишь благодаря невнимательности проверяющих. После этого Шамсутдинову позвонил человек, назвавшийся сотрудником ФСБ, и предложил "встретиться на нейтральной территории". Аналогичным образом сотрудники ФСБ пытались выяснить местоположение "беглецов" через другого рабочего, рассказал собеседник "Дождя".

Накануне издание "Медуза" сообщило о том, что рабочие не могут по собственному желанию выехать из Вилючинска, где они по заказу Минобороны России сооружают два военных объекта под кодовыми обозначениями 720 и 3002.

Как утверждается в журналистском расследовании, изначально Шамсутдинова заинтересовало предложение с зарплатой 80 тысяч рублей (около 1200 долларов) от компании "Строительное управление зданий и сооружений". Его ввезли в город на лодке без надлежащих документов 12 октября. Три недели спустя он не получил положенного аванса. Другие рабочие сообщили о том, что выплаты не только были задержаны на несколько месяцев, но и оказались гораздо ниже обещанных сумм. Одному из рабочих выплачено лишь 25 тысяч рублей за два месяца. Другой рассказал, что строители получили лишь по 2 тысячи рублей. Почти никто из них не имеет пропусков.

Часть коллектива после 3 ноября прекратила работу, когда директор стройки Александр Зорыч заявил о намерении уволить недовольных. 6 ноября в ответ на требование выплатить положенные средства сотрудники отдела кадров на повышенных тонах пригрозили вызвать полицию и неких "мужиков".

Сторона работодателя объясняет, что средства компании "заморожены" из-за того, что основной подрядчик — компания "Спецстрой" — меняет структуру и вынуждена теперь вести все платежи через Промсвязьбанк, который не присутствует на Камчатке. В январе из-за западных санкций российские власти объявили о намерении использовать данный банк для финансирования всех оборонных заказов в стране.