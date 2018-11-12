Трамп обсудил Договор о РСМД с Путиным, Макроном и Меркель

Президент США Дональд Трамп в Париже обсудил с президентами России Владимиром Путиным, Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и рядом мировых лидеров вопросы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), санкции, Сирию, КНДР и другие региональные проблемы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.Обсуждение состоялось в течение двухчасового обеда в Париже, где в воскресенье проходили торжества, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Ранее Владимир Путин подтвердил, что ему удалось пообщаться с Дональдом Трампом. Однако не уточнил, какие темы обсуждались. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, полноценных переговоров не было, президенты поприветствовали друг друга "на ногах" во время праздничного обеда.

Изначально предполагалось, что лидеры США и России, находясь в Париже, проведут двустороннюю встречу, но президент Франции посчитал, что переговоры отвлекли бы внимание от празднований.

Новым местом переговоров президентов США и России может стать Буэнос-Айрес, где 30 ноября -1 декабря пройдет саммит Большой двадцатки - G20. Однако, по словам Пескова, "железобетонных договоренностей" по встрече Путина и Трампа в Аргентине пока нет. Обстоятельства постоянно меняются, отметил он. В частности, по информации аргентинских источников, Трамп может сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток.



До сих пор президенты Путин и Трамп полноценно встречались два раза: на саммите Большой двадцатки в Гамбурге летом 2017 года и на двусторонних переговорах в Хельсинки в июле 2018 года.

