Трамп и Путин, вероятно, не проведут встречу в Париже 11 ноября

Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, вероятно, не смогут провести полноценную встречу на мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже, которые пройдут 11 ноября. Об этом заявил сам Трамп. Он допустил, что переговоры с Путиным могут пройти в рамках саммита "Большой двадцатки" в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

О том, что встречу двух лидеров в Париже провести не удастся, сообщили также в Кремле. Пресс-секретарь призидента России Дмитрий Песков допустил, что Путин и Трамп смогут "пересечься на ногах".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин передал просьбу о проведении встречи 11 ноября через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, и что Трамп предварительно подтвердил свое участие.

На мероприятия в Париже по случаю годовщины окончания Первой мировой войны соберутся лидеры десятков стран. Дипломатический источник газеты "Коммерсант" утверждает, что встреча Путина и Трампа сорвалась из-за просьбы французского президента Эммануэля Макрона. Он якобы опасается, что переговоры политиков затмят памятные мероприятия.

Последняя встреча между Трампом и Путиным состоялась в Хельсинки 16 июля. Тогда американские СМИ, эксперты, ряд бывших чиновников и конгрессменов высказали разочарование слабым, по их мнению, поведением президента США по отношению к своему российскому коллеге. Американские спецслужбы считают, что Кремль причастен к вмешательству в выборы в США. Трамп отверг критику и позднее поручил Белому дому подготовить для него новую встречу с Путиным.