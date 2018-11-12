Тереза Мэй отменила экстренное заседание кабмина по "Брекситу"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила запланированное на понедельник экстренное заседание правительства, на котором должно было обсуждаться соглашение с Евросоюзом о "Брексите". Об этом сообщает Independent со ссылкой на источник в правительстве.

По его данным, этот шаг может привести к срыву назначенного на конец ноября внеочередного саммита с ЕС, на котором стороны собираются заключить сделку по "Брекситу". Предложенный Терезой Мэй план выхода страны из Евросоюза не устраивает многих брюссельских чиновников, пояснил собеседник издания.

Как сообщалось накануне, Брюссель отклонил ключевое предложение по "Брекситу" премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она предлагала создать "независимый механизм" для преодоления таможенных проблем при выходе страны из Евросоюза. Власти ЕС, однако, настаивают на том, чтобы разрешать разногласия исключительно в Европейском суде.

Решение о прекращении членства Британии в ЕС принято в результате референдума, который состоялся 23 июня 2016 года. Тогда за выход страны из Евросоюза проголосовали почти 52 процента британцев. Официальным днем Брекзита является 29 марта 2019 года. После этого начнется так называемый "переходный период", который продлится до 2021 года.