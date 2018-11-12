СМИ: Австрия узнала о российском шпионе от британской разведки

Информацию о работающем на Россию отставном австрийском полковнике Вена получила от британской разведки, пишет Kleine Zeitung.

По мнению издания, Лондон мог сделать это по политическим соображениям. Газета пишет, что Австрия "тормозит" санкции против Москвы, а также – в отличие от многих европейских союзников – отказалась высылать российских дипломатов в ответ на отравление в английском Солсбери. По мнению британских властей, именно Кремль организовал атаку с применением боевого отравляющего вещества "Новичок" против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее СМИ сообщали, что австрийские власти узнали о шпионаже от разведки Германии.

Как утверждается, задержанный на прошлой неделе военнослужащий Австрии с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За 20 лет сотрудничества с Москвой он получил около 300 тысяч евро. Обвиняемый дал признательные показания. Из-за этого инцидента министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию.

Накануне стало известно о раскрытии еще одного российского шпиона — сотрудника австрийского Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом. В отличие от отставного полковника, подозреваемый имел доступ к секретным данным, которые передавал кураторам в России, считают правоохранительные органы.