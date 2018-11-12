"От презрения до иронии". Реакции на визит Путина в Париж

11 ноября лидеры многих стран мира собрались в Париже, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны. Владимир Путин прибыл на мероприятие у Триумфальной арки последним – Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Ангела Меркель и другие главы государств вынуждены были дожидаться его появления, чтобы начать церемонию. Очередное опоздание российского лидера стало поводом для многочисленных шуток и критических комментариев.

​Александр Морозов

RT показывает длинный синхрон, как Путин опаздывает на общую фотографию глав государств на 100-летии первой мировой войны. Все собрались и ждут его. В чем смысл этого опоздания и его демонстрации? Зачем бросать такой вызов на мероприятии, призванном подчеркнуть примирение народов, участвовавших в давней войне? Это же не открытие Генассамблеи ООН по спорному вопросу, не какое-то другое заседание, где ожидается критика в адрес России - это ровно обратное по смыслу глобальное событие, которое позволяет и России выглядеть "нормализованно". Зачем же на таком событии "бросать вызов"?!

Я смотрел этот сюжет и думал: может быть, мы слишком все-таки с сильной "презумпцией разумности" смотрим на этот период Путина. Возможно, он потерял контроль и над собой, и над управлением ситуацией (которая сильно усложнилась). Ведь вполне может оказаться так, что ситуация "выше персональных возможностей". И ему кажется, что он продолжает делать все "так, как и раньше", а на самом деле это самообман и почва уже уехала из-под ног. Может, он реально уже поехал умом от напряжения?

Игорь Свинаренко

Может быть, он не может себя заставить приехать вовремя. Он говорит себе: не хочу, не поеду... Может, оно как-то рассосется... Никто не заметит, что меня нет... Его уговаривают, сулят какие-то удовольствия...

Глеб Павловский

он никогда не владел собой в этом отношении. Не знаю как в гб терпели

Наталья Геворкян

Читаю в ленте разнообразные соображения, почему П опаздывает даже тогда, когда его не ждут никакие неприятности. Помню, у девочек была (и есть, возможно) такая манера интересничать - прийти последней, эффектно, чтобы все взоры на тебя. Может, это у него девачковое?

Анна Берсенева

Это случай не «зачем», а «почему». Потому что закомплексованное ничтожество. А вот когда организаторы подобных мероприятий наконец начнут в такой ситуации без него - вопрос. До тех пор, пока этого не произойдет, он будет продолжать хамить. Почему они позволяют себя унижать, уму непостижимо.

Тетяна Кутковець

"Гости поважней приходят попоздней". Эту присказку русскую он визуализировал и с самого начала своего президентства демонстрирует стране и миру. Его электорат, насколько знаю, в восторге от зрелища: "наш - главный в мире! не был бы, его бы не ждали все короли и государи,включая Папу".

В рамках проекта "уникальная цивилизация" это, замечу, очень грамотная работа с целевой аудиторией.​

Андрей Десницкий

наш лидер самых честных правил

когда не в шутку занемог

то долго ждать их всех заставил

а уважать - увы, не смог

Андрей Зубов

МОЙ ПРЕЗИДЕНТ 11 НОЯБРЯ 2018

Мой Президент России приехал бы во Францию накануне 11 ноября, а не в самый день. Он обязательно, не позволяя себе никакой спешки, посетил бы русское воинское кладбище Сент-илер-ле-Гран под Мурмелоном в холмах Шампани. Он не пожалел бы на это времени и, помолившись во время панихиды, возложил бы цветы к могилам предков, отдавших в те годы Первой Мировой жизнь за Россию и за Францию.

Я думаю, он бы посетил вместе с Президентом Макроном одно из Французских воинских кладбищ под Парижем, на Марне, Соне или Сомме. Он отдал бы долг русской чести нашим доблестным союзникам.

Быть может, он что-то сказал бы там о нашей русской вине за ту войну и о том, что односторонне прекратив борьбу на своем фронте, мы продлили тем самым войну еще на год, заставив иные народы обеих противоборствовавших сторон приносить ненужные жертвы. Антанта из-за России потеряла в 1917-1918 лишний миллион своих солдат. Примерно столько же потеряли и Центральные Державы.

Я уверен, что на траурную церемонию сегодня у Триумфальной арки мой Президент прибыл бы одним из первых . Возможно, он прошел бы последние сотни метров пешком по площади Этуаль, тем самым выражая скорбь о погибших, отдавая дань миллионам русских семей, чьи предки сражались тогда. Я думаю, он не позволил бы себе ни одного развязного "гаерского" жеста в те скорбные минуты, когда зазвонил главный колокол собора Парижской Богоматери, соединяя небо с землей в памяти о трагическом прошлом.

Я уверен, что на Форуме мира, выступая вместе Президентом Франции и Канцлером Германии, мой Президент нашел бы точные и возвышенные слова, которые показали бы, как уязвим сегодняшний мир, как случайно из-за амбиций и дурного национализма могут начинаться войны, губящие и народ и культуру самого агрессора, и ничего не принося в замен, кроме слез вдов и матерей и крестов бесчисленных могил.

Мой Президент сказал бы, что правившая в нашей стране большевицкая власть пыталась полностью изгладить память о жертвах той войны. Он бы напомнил, что 1 650 тысяч россиян погибли и умерли от ран с августа 1914 по март 1918, что 3850 тысяч были ранены, а 2400 тысяч несли бремя плена. И он бы не без удовлетворения отметил, что сейчас по всей России, в каждом русском городе есть мемориальные кладбища и русских воинов, и умерших в нашем плену военнопленных Первой Мировой войны. Он бы сказал, что во всех храмах сегодня служатся по всей России панихиды по погибшим тогда воинам и что преодолевая коммунистическое прошлое, мы возрождаем память не столько славных побед, сколько память загубленных жизней.

Он бы, наверно, сказал в той речи, что опыт ХХ века, особо страшный в России, научил нас, что человек, его свобода и достоинство, его безопасность и благополучие являются высшими ценностями, а патриотизм состоит именно в том, чтобы заботиться о согражданах, а не в том, чтобы завоевывать земли, кичиться силой, бряцать оружием и угрожать весь мир отправить в ад.

И мой Президент протянул бы после этого руку главам Европейских государств и сказал, что в этот славный и печальный день Россия вновь подтверждает свою дружбу и готовность защищать и Европу, и Мир от переделов границ, от деспотизма самозванных тиранов, от безумия террористов, от тайного вмешательства в дела соседей. "Мы, может быть, лучше других знаем, чем оборачивается агрессия, деспотизм, террор, незаконное вмешательство. Мы прошли через все это. Жертвы наши крайне велики, потому что в прошлом мы согласились на посулы дьявола. Больше мы не согласимся на них никогда. Будем молить Бога о том, чтобы вновь не впасть в искушение, как в 1914, 1917, 1939, да и в самом недавнем прошлом, в 2014 в Украине, в 2015 - в Сирии".

Так бы поступил в эти дни мой Президент, и я был бы горд за него и счастлив за себя, потому что за такого Президента я отдал свой голос.

В западных соцсетях за опоздание критиковали и Трампа, который приехал на поминальную церемонию предпоследним, отдельно от других лидеров, и отказался от поездки на американское военное кладбище – официальное объяснение гласит, что глава США не захотел создавать парижанам сложностей с перекрытием улиц, но многие заподозрили, что в действительности Трампу не хотелось мокнуть под дождем, и в качестве упрека предъявляли фото Обамы, которого такие мелочи не смущали.

Выражения лиц участников церемонии на фото, где к ним присоединяется опоздавший Путин, в соцсетях разобрали на атомы.

​Глеб Морев

когда не надо слов

Виктор Шендерович

Правильный ракурс )

Иван Яковина

Найдите на фото счастливого российского агента!

Сергей Медведев

Вся гамма, от презрения до иронии. И профессиональная девелоперская улыбка Трампа

Евгений Минченко

Все пишут, что Путину радовался только Трамп.

Но это не так. Посмотрите на лицо Бриджит Макрон.

Анастасия Миронова

Приезд Путина. Слева направо: презрение, добродушное снисхождение, тревожное недоверие, злость, показная благожелательность на фоне сдерживаемого легкого раздражения.

После. Церемония. Слева направо: озлобленность + скука, обиженное любопытство, полнейшая расслабленность, сильная нервозность и злость.

Мелании Трамп патологически неинтересно, она огорчена, что вынуждена присутствовать. Меркель приехала в хорошем расположении и моментально впала в сильнейшую тревогу, как только стало ясно, что Путин задерживается, после его приезда расслабилась полностью, но не сразу, поначалу всматривалась в его лицо и искала какие-то сигналы снять тревогу и недоверие. Трамп во время ожидания был близок [к тому], чтобы выйти из себя, но короткое опоздание сразу простил, к Путину относится с искренним добродушием более старшего и сильного. Макрон взбешен и остался таким до конца церемонии.

Путин горд, у него на лице чувство сатисфакции. На подходе к ним он проводит языком по зубам - жест, которым сублимируют выражение триумфа, если табуирована открытая жестикуляция.

Самая сложная для прочтения мимика - у Бриджит Макрон, потому что она лучше других собой владеет. Она растерялась, когда ее заставили ждать, волновалась за мужа, не знала, как сохранить лицо, тем не менее почти не выпустила раздражения, к приезду Путина сделала лицо искренней доброжелательности. Но ее движения показывают, что она эмоционально в полном синхроне с мужем, просто прекрасно собой владеет.

Василий Гатов

Не знаю как вам, но мне ужасно грустно от субъективной расшифровки взглядов мировых лидеров на специально опоздавшего Путина. Все они думают только одно: «чтоб ты сдох побыстрее». К сожалению, это вполне инклюзивное мнение, и оно распространяется не только на российского президента.

Повеселили комментаторов и другие фотографии с церемонии.

Сергей Шмидт

Дарю госпропагандистам название для фотки.

"К мужику потянуло".

Особенно много комментариев собрал второй снимок дня – момент, предшествовавший рукопожатию Трампа и Путина.

Александр Коляндр

— Дай руку

— О, тяжело

Пожатье каменной его десницы!..

Проваливаются

Сергей Митрофанов

Так пожал Трамп Путину руку или только похлопал по плечу?

Это важно. От этого зависят судьбы мира. Интригует

#НашТрамп

Глеб Павловский

они обменялись взглядами, только зря растревожив сердца

Радислав Гайдук

"Принц посмотрел на меня пять раз, кивнул два раза, коснулся локтем - три!"

Эль Мюрид

Путин все-таки сумел поздороваться в Париже с Трампом и (возможно, но еще не точно) на бегу успеет поговорить на весь обширный круг вопросов российско-американских отношений. Наши СМИ подобострастно назвали этот формат "на ногах". О чем можно толком поговорить в таком формате, сказать сложно, здесь важно, что пока вообще разговаривают. И на том спасибо.

Николай Травкин

Сначала обещали, что будет полноценная встреча. Может даже часа два продлится, пока вдоволь не наговорятся. Потом объявили, что полноценную решено не проводить по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона , посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного, т.е. от самого Макрона, который будет блистать на фоне торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Позже сказали, что в Елисейском дворце будет встреча на ногах и они условятся полноценно пообщатся уже в конце месяца на полях саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

Вообще, если переводить на простой русский язык вот эти «встречи на ногах» и «встречи на полях» - получится, что на ногах они встречаются, когда на одном поле даже присесть не хотят.

И если ситуация именно такая, то не исключено что полноценная в Буэнос-Айресе тоже может не состояться, но уже по просьбе президента Аргентины Маурисио Макри. Ему ведь тоже хочется поблистать в роли хозяина на фоне «большой двадцатки», а тут Путин с Трампом своей встречей отвлекать будут.

​В связи с юбилеем в Сети развернулась обширная дискуссия о том, почему в России столетие со дня окончания Первой мировой войны обошлось без пышных торжеств.

Иван Курилла

Вся Европа и Северная Америка надела красные маки в память о погибших в Великой войне. Сто лет назад многим казалось, что катастрофа мировой войны станет уроком и окончит все войны. Многим другим, однако, эта катастрофа открыла огромные возможности, отстранив и уничтожив старые элиты и приведя к власти группы, не имевшие шансов получить рычаги управления и возможности осуществить свои идеалы в обществе предвоенной эпохи.



Уроки, извлеченные, казалось, народами из мировой бойни, как выяснилось, не были усвоены этими новыми элитами, - и они во второй раз за жизнь своего поколения уронили мир в мировой конфликт.



Но все же, сто лет спустя после перемирия, - вспомним надежды тех, кто тогда думал, что с войнами покончено.



И вспомним, наконец, те уроки.

Наталья Геворкян

Я не знаю, был ли по потерям более кровавый век для человечества, чем ХХ. В Первой мировой погибли от 15,486,153 до 19,174,335, во Второй -- от 70,000,000

до 85,000,000. То есть только в этих двух войнах погибли от 85 486 153 до 104 174 335 человек. За полвека.

Валерий Вотрин

100 лет со дня окончания Великой войны. Великобритания потеряла 1 миллион солдат, траурные мероприятия идут по всей стране. Россия потеряла около 2.5 миллионов. Точно неизвестно, потому что ну кому это надо - выяснять. Проиграли же, и вообще - Империалистическая. В моей ленте - ни звука. В стране - ни звука. А у меня прадед воевал в той войне и выжил. А 2.5 миллиона русских солдат - нет.

Светлая память вам, забытые души.

Мария Слоним

Валерий прав. Здесь в Англии, да и во Франции 100-летие мирного договора, окончание той страшной войны - это главное событие. Для России это не стало важной датой. Думаю, потому что то, чем для страны ознаменовалось окончание 1 Мировой - капитуляция, Гражданская война, Революция - были ещё ужасней самой войны, просто затмили все ужасы и потери.

Иван Преображенский

Некоторые, надо сказать, немногочисленные русскоязычные френды сегодня напоминают о столетии завершения Первой мировой войны, с которой в общем-то началась и вторая, и русская революция 1917 года, закончившаяся большевистским октябрьским переворотом и кровавой гражданской войной.

Нет Первой мировой в российской исторической памяти, а уж тем более в семейной памяти, ну почти нет. <...>

Немецкий канцлер впервые по прошествии ста лет приехала к месту подписания Компьенского перемирия в дни годовщины окончания войны. Путин ринулся в Париж и не смог устроить там с Трампом переговоры. Макрон вновь предложил как раз к столетию Первой мировой создать европейскую армию. Все эти события остаются отдельными, не связанными между собой канвой Первой мировой для России, отколовшейся в 1917 году от общеевропейского хода истории и не присоединившейся к нему полноценно даже в 1945-м снова. Отдельное такое прозябание в собственной истории, написанной сталинскими историками и подчищенной за ненадобностью от Первой мировой.

Карина Кокрэлл-Фер

Для России Первая мировая война, которую практически не отмечают, несмотря на 1,7 миллиона убитыми и умершими от ран (западная статистика), имела ГИГАНТСКОЕ значение. Франция, Великобритания, Германия худо-бедно сохранились и продолжились после нее, Россия ИСЧЕЗЛА и с карты мира и из европейской цивилизации. Ее "правопреемники" не хотят это признать, притворяясь, что продолжают Россию, на деле поместив в спешно изготовленные декорации «а ля рюсс» ценности комсомольских карьеристов и идеологию вчк/нквд/мгб/кгб



Иначе: если не получилось победы, так и павших не помянуть? Один миллион 700 тысяч человек. А ценность человеческой жизни?

Константин Эггерт

"Слава НАТО!" Вот что хочется сказать сегодня. Потому что в 11 часов 11-го 11-го месяца ровно сто лет назад закончилась война, в тени которой мы живём до сих пор. На самом деле, она тогда не только прервалась, чтобы возобновиться 1 сентября 1939 года. Без Первой мировой войны не было бы Версаля, с его безудержным и мстительным пиром победителей, породившим чуму. Без этой войны (и неполноценного мира 1919 года) не было бы Аушвица и ГУЛАГа. Для того, чтобы усвоить уроки Великой войны, увы, потребовалась Вторая мировая. Сегодня говорить о том, кто был виноват в том, что началось в 1914-м, бессмысленно. К этому ужасу уверенно и часто с энтузиазмом готовились все. Сегодня жалко воинов, которые погибли с обеих сторон фронта на полях Фландрии, Вердена, Галиции, Восточной Пруссии, Галлиполи, Добруджи... Список длинный. Склоним головы перед их памятью. Помянем погибших тихой молитвой об упокоении их душ. Порадуемся, что у нас, в отличие от тех, кто жил сто лет назад, есть Североатлантический альянс - и знание истории. Хорошо бы её не забывать. Мне кажется, зная об 11 ноября 1918-го и 3 сентября 1945-го только конченые негодяи могут пиздить про "ядерный пепел", только безумные могут клеить на машины стикер "Можем повторить!", только безответственные могут куражиться игрой в в "ихтамнет". Помните историю, как бы трудно и неприятно это ни было.

Сергей Марков

100 лет первой мировой войны. Это была чудовищная бойня, созданная сочетанием традиционной готовности к войне правящих классов, национальных аристократов и олигархов, - и нового национализма 20го века.

Всякий разумный человек тогда был обязан перед собой, перед своей семьей, своей страной и перед Богом, - был обязан не идти на войну, а бороться всеми силами против той грязной империалистической войны, убившей 10 млн человек и искалечившей 50 млн.

Главные виновники 1ой мировой войны - правящие классы Германии и Британии. Германия хотела передела мира путем войны. Британия хотела остановить Германию путем упреждающей войны.

Как на допустить новой безумной войны, как остановить безответственных политиков США, Британии и их союзников, - об этом должен думать сейчас всякий вменяемый человек.

Кстати о новых войнах и их виновниках: проукраинские комментаторы предпочли бы не видеть президента России на памятной церемонии в Париже.

Аркадий Бабченко

Позвать на столетие окончания пожалуй, самой страшной войны на свете - а Первая мировая, на мой взгляд, была страшнее Второй - с лозунгом "Никогда больше", диктатора, толкающего мир к Третьей - это надо суметь, конечно. Улыбаться, ручки ему пожимать. Вот просто театрализованная постановка в натуре "Как мы умиротворяли очередного НедоГитлера". Жаль, Алоизыча в тридцать восьмом на двадцатилетие не звали. Тоже было бы отлично. "Никогда больше!", "Чтоб не повторилось!", "О, Гитлер, здравствуйте, здравствуйте, очень рады вас видеть, как приятно что вы почтили нас своим вниманием, ну что Вы, что Вы, Судеты отдельно, санкции отдельно, позвольте пожать Вашу ручку, о, пожалуйста-пожалуйста, добро пожаловать..."

Я теперь почти уверен, что новая эскалация неизбежна.

Леонид Швец

Число нацепленных красных маков никак не отменяет того факта, что Европа и ее союзники забыли, что такое война. Нет, с памятниками и ритуалами все в порядке, а вот желания задавить военную угрозу на корню там отсутствует. Ощущения собственной защищенности кажется достаточно, чтобы не грузить себя дополнительными обязательствами по отношению к прочему миру. Варварство же, не получая резкого отпора, имеет свойство заражать все большие пространства, пока война не отказывается неизбежной там, где вчера были уверены в ее невозможности, ненужности, бессмысленности. И если по отношению к ИГИЛ такое понимание пришло быстро, то в случае с Россией Запад уже пять лет демонстрирует стыдное смятение, а если вести отсчет от войны в Грузии, то и все десять лет.

Отдавать долг памяти тем, кто погиб век назад в обстоятельствах, не зависящих от современников, куда проще, чем думать о тех, кто гибнет прямо сейчас. Но если не думать, войнам не будет конца.