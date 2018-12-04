Дети не у руля. Анатолий Стреляный – о жизненных принципах

Один профессор заметил из своего опыта, что легче всего азы и механику свободного (либерального) хозяйствования усваивают дети, потому что их мозги не засорены мнимыми знаниями. Отсюда следует, что именно они, дети, были бы лучшими руководителями России, и не только России. Но у руля стоят не они. Можно было бы сказать, что стране повезло, если бы у руля стояли дилетанты.

Это люди, которые похожи на детей: ничего не изучали специально – ни экономики, ни истории, ни социологии, – а просто нахватались чего-то по верхам из живого любопытства. Зато не успели растерять здравого смысла. Но у руля стоят знатоки, к тому же не совсем бескорыстные, прямо скажем. Они ошалели от сверхудачной личной наживы и, как следствие, утратили здравый смысл.

Вот что они сейчас делают без поэта Улюкаева на посту министра экономики? То же, что делали бы и с ним: печатают деньги-с. Что они будут делать завтра? Правильно: печатать деньги-с. Что они скажут, когда это закончится крахом? Скажут, что они исполняли то, что им велел Путин. Что, в свою очередь, скажет Путин? Он скажет, что делал то, что ему советовали эти знатоки и чего желал народ.

Почему они не способны производить что-то прибыльное? Потому что не умеют и не хотят

А чего желал народ? Правильно: работать меньше, получать больше. Один что-то производит, пятеро валяют дурака. Почему они валяют дурака? Потому, во-первых, что это им нравится. Потому, во-вторых, что почти все, что они могли бы производить, не приносило бы прибыли. Почему они не способны производить что-то прибыльное? Потому что не умеют и не хотят. Почему не умеют и не хотят? Потому что учиться и хотеть их не припирает нужда и не толкает творческий интерес. Почему не припирает нужда? Потому что до сих пор они сравнительно неплохо харчевались с барского нефтяного стола. Почему им что-то перепадало с этого стола? Потому что барин боялся, что иначе они взбунтуются. Стабильность ему, видите ли, была нужнее всего! А почему их не толкает творческий интерес? Потому что все вокруг народное, да не мое. Свободной и защищенной частной собственности в России нет как таковой. Почему ее нет? Потому что она стала бы на равных тягаться с государственной, иными словами, с собственностью упомянутых знатоков у власти, и победила бы ее. Скорее всего, она, свободная и защищенная частная собственность, добилась бы и полноценной демократии.

Вот это все дети понимают лучше взрослых. Схватывают на лету. В конце урока бегло объясните им, что такое меркантилизм и феодализм, и завтра перед вами вырастет лес рук. Каждый захочет втолковать вам, что это такое, причем на примерах из текущей действительности, набранных самостоятельно. Меркантилизм, скажет девочка с косичками, – это то, как европейцы жили 300 лет назад и как мы живем сейчас. Там много чего, а главное то, что власть, чиновничество вмешивается во все, чем заняты люди. Меркантилизм молился на торговлю, а не на производство. Ну, еще считалось, что чем больше печатать денег и раздавать их направо и налево, тем живее будет торговля.

Основная забота правительства была – накачать страну деньгами, что и делалось до сих пор у нас, когда продавали сырую нефть и газ и больше ничего не делали, а выручку проедали и прогуливали. Феодализм, продолжит ее вихрастый сосед по парте, – это то, к чему ближе всего порядки в нашей России. В каждом районе, городе, области – свой князек или князь. Ему там на деле принадлежит все. Все от него зависят. Поэтому частная собственность вроде есть, а по сути ее нет, раз все в руках князька или князя: и сам собственник, и его имущество. И что русские дети знают лучше взрослых, так это что будет, когда денег напечатают столько, что ими будут обклеивать стены. Тогда устроят денежную реформу, посредством которой отберут или все, что у людей рассовано по карманам и кубышкам, или значительную часть. Зато, скажут, Крым наш. Или Северный Казахстан. Или Белоруссия.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист, ведущий программы Радио Свобода "Ваши письма"

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