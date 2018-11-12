Пресса КНДР раскритиковала возобновление учений США и Сеула

Северокорейские СМИ обвинили США и Южную Корею в нарушении договоренностей, которые направлены на снижение напряженности в регионе. Так контролируемая Пхеньяном партийная газета "Родун Синмун" отреагировала на возобновление совместных учений, которые на прошлой неделе начали проводить американские и южнокорейские морские пехотинцы. Об этом сообщает Reuters. Подобные маневры были приостановлены в июне — после встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В министерстве обороны Южной Кореи отвергли критику Севера. В Сеуле указали, что учения носят "оборонительный" характер. Там подчеркнули, что в мероприятии принимает участие небольшой по численности контингент.

Трамп и Ким Чен Ын договорились работать над ядерным разоружением Корейского полуострова, однако в их соглашении не было конкретики. За полгода американская разведка не заметила со стороны КНДР существенных действий, направленных на сворачивание ракетно-ядерной программы. Вашингтон отказался снимать санкции с КНДР до полного завершения денуклеаризации.

На прошлой неделе корабельная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональдом Рейганом" начала совместные маневры с канадскими и японскими военными судами. Reuters назвало эту операцию, проходящую у берегов Японии, еще одним способом "оказать давление" на власти Северной Кореи.

В последние месяцы Южная Корея и КНДР совершили несколько символических шагов по восстановлению отношений. В октябре стороны договорились восстановить транспортное сообщение, а также установить бесполетную зону вдоль демилитаризованной границы. В это же время начались работы по разминированию и разоружению демилитаризованной границы. США выступают против подобных мер, опасаясь, что они могут неоправданно сократить оборонительные возможности Южной Кореи.