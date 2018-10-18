США недовольны соглашением Сеула и Пхеньяна о бесполетной зоне

США выступили против совместных планов Южной и Северной Корей создать бесполетную зону вдоль пограничной демилитаризованной зоны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с делом источника. Они назвали этот эпизод очередным примером разлада между Сеулом и его американскими союзниками.

Бесполетная зона была одним из условий соглашения, заключенного в прошлом месяце между Сеулом и Пхеньяном. Помимо запретов на движение военной авиации в указанном районе, документ предусматривает прекращение "всех враждебных действий", а также постепенное разминирование демилитаризованной зоны и удаление военных блокпостов вдоль нее.

В Вашингтоне, однако, опасаются, что такие действия приведут к неоправданному ослаблению оборонительных возможностей Южной Кореи. Об этом на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео прямо заявил южнокорейскому министру иностранных дел Кан Гён Хва в телефонном разговоре с ней.

Несколькими днями ранее Северная и Южная Корея договорились восстановить транспортное сообщение по железнодорожным и автомобильным путям, которые оставались блокированы с момента окончания Корейской войны в 1953-м году. Ранее СМИ сообщали, что в Сеуле рассматривают вопрос о смягчении ограничительных мер против северокорейцев на фоне уступок, которые, по мнению южнокорейского руководства, сделал Пхеньян. Президент США Дональд Трамп, однако, заявил, что Сеул не станет смягчать меры против Пхеньяна без одобрения со стороны Вашингтона.