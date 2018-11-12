В Новосибирске задержан лидер местного отделения Свидетелей Иеговы

В Новосибирске задержали предполагаемого лидера местного отделения запрещённой в России религиозной организации Свидетели Иеговы. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на представителя МВД Олега Ольнева. ​

По его словам, участниками организации были 15 человек. Полицейские изъяли у них религиозную литературу, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Правозащитный центр "Мемориал" признал преследуемых Свидетелей Иеговы политзаключёнными, общее число которых составляет не менее 62 человек. Из них 27 человек находятся под стражей, а 15 – под домашним арестом.

На прошлой неделе в Красноярске полиция провела обыски в десятках домов, в которых проживают предполагаемые последователи Свидетелей Иеговы.

В апреле прошлого года Верховный суд признал эту организацию экстремистской. Она была ликвидирована и запрещена на территории России.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека раскритиковал обвинения, выдвигаемые против граждан за то, что они "совместно читают Библию и молятся Богу". По мнению Совета, такое толкование противоречит правовой позиции Верховного суда и правительства. С призывами к российским властям прекратить преследования Свидетелей Иеговы обращались международные правозащитные организации. Репрессии против них осуждали в том числе американские власти.