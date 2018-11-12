Главами "ДНР" и "ЛНР" станут Пушилин и Пасечник

На выборах глав самопровозглашённых Донецкой и Луганской "народных республик" победили лидеры сепаратистов Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом говорится на сайтах избирательных комиссий "ДНР" и "ЛНР".

За Пушилина проголосовал 61 процент избирателей. Пасечник набрал более 68 процентов голосов.

Украина, США и страны Запада заявили, что не признают выборы в Донбассе. На Украине возбудили уголовное дело против организаторов голосования за "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" страны. Эта статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что результаты выборов были зарагнее известны.

Помощник президента России Владислав Сурков направил Пушилину и Пасечнику поздравления с победой на выборах. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в Москве заявили, что выборы в "республиках" не нарушают Минских соглашений.

Пушилин стал временно исполняющим обязанности главы "ДНР" после убийства 31 августа Александра Захарченко. При нём Пушилин возглавлял делегацию на переговорах в Минске.

Исполняющий обязанности главы "ЛНР" возглавил "республику" в ноябре 2017 года, после того, как его предшественник Игорь Плотницкий бежал в Москву.