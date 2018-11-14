Мифы и факты. Андрей Мальгин – об Украине и Западе

Исторические мифы, как известно, с успехом заменяют исторические факты. Так было всегда. Наши люди, например, до сих пор убеждены, что "Аврора" в 1917 году стреляла по Зимнему дворцу (а крейсер не то что по дворцу, он вообще не стрелял) или что Крым Хрущев передал Украине волюнтаристски, не соблюдя важных формальностей (на самом деле всё было продумано и соблюдено). И если в первом случае общественное сознание к исторической правде равнодушно ("Ну нет, так нет!"), то во втором тут же вскипает разум возмущенный, и в спор вступают люди, никогда в жизни не ознакомившиеся ни с одним историческим источником.

Или вот товарищи украинцы. Любой украинец знает про Будапештский меморандум, но при этом никто его в глаза не видел. Люди там убеждены, что в этом документе Россия и страны Запада в обмен на отказ Украины от ядерного оружия взяли на себя обязательства отражать любую агрессию в отношении этого государства. После чего делается вывод: свои обязательства нарушила не только Россия, напавшая на Украину, но и страны Запада, не приславшие войска и не отразившие эту агрессию. Почитаешь Twitter или Facebook, и решишь: украинцы тотально обижены на Запад, который их "предал". Когда напоминаешь о санкциях против России, отмахиваются: слону дробина.

Ну прочитайте вы, наконец, этот меморандум! Всего-то одна страничка, шесть пунктов. Что касается нарушенных обязательств Российской Федерации, тут всё понятно, но давайте поищем, что ж такого не соблюли Соединенные Штаты и Великобритания, от лица которых Билл Клинтон и Джон Мейджор 8 декабря 1994 года подписали этот документ.

Пункт первый. Стороны обязуются "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". Уважают границы Украины США и Великобритания? Несомненно, да.

Пункт второй. Не будут угрожать силой и не применят вооружение против независимой Украины. Ни США, ни Великобритания ничего такого не делали.

Пункт третий. Стороны не будут применять против Украины меры экономического принуждения. И это обязательство выполнено.

Пункт четвертый. Что должны сделать стороны в случае агрессии против Украины? Внимание: стороны обязываются "добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН". И всё.

Поставили ли США и Великобритания вопрос по Украине на Совете Безопасности ООН? Поставили, и не раз. То есть они добивались, как и было предусмотрено меморандумом. Добились ли? В Совете Безопасности не добились и не могли добиться, так как агрессором стал еще один постоянный член СБ ООН, обладающий правом вето. Однако в ООН удалось провести резолюцию Генеральной ассамблеи, осуждающую аннексию Крыма и дезавуирующую так называемый референдум.

Остаются пятый и шестой пункты. В них идет речь о неприменении ядерного оружия против стран, не обладающих этим оружием, и о том, что стороны будут консультироваться друг с другом по всем вопросам, связанным с вышеизложенными пунктами.

Вот и все обязательства. Обязаны ли были США и Великобритания оказать Украине в 2014 году военную помощь? Нет, не были обязаны. И сейчас у них нет таких обязательств. И это понятно: Украина – не военный союзник этих государств. Вот была бы она членом НАТО, тогда другое дело.

Читаю украинские блоги. Оказывается, американцы должны были прислать войска в Крым и спасти его от аннексии. То есть это должны были сделать американские солдаты! А не украинские.

Рискую навлечь на себя гнев многих, но хочу поинтересоваться: а почему украинская армия не защищала Крым? Почему она сдала свои территории без единого выстрела? Более того: многие перешли на сторону противника, забыв о присяге и о воинском долге. Конечно, имел место эффект неожиданности; и да, Путин тщательно подготовил операцию; разумеется, на том этапе украинец и помыслить не мог, чтобы стрелять в русского; и так далее, и тому подобное. Но почему своими жизнями должны были рисковать американцы и британцы? А не украинцы? Разве это не позор для страны и для ее вооруженных сил – вот так легко сдаться?

Другое дело – Донбасс. Да, украинская армия, неся огромные потери, противостояла агрессии России, ее артиллерии, бронетанковым силам, войскам специального назначения и тысячам наемников, вооруженных по последнему слову техники. Но разве не усилия Запада остановили это наступление? И если бы не эти энергичные усилия (которых Путин явно не ожидал), то как минимум половину Украины сейчас занимала бы "Новороссия", как и было предусмотрено первоначальными российскими планами. На сайте Совета Федерации до сих пор красуется стенограмма заседания от 1 марта 2014 года, на котором по просьбе президента В. В. Путина было принято решение о вводе войск на Украину. О Крыме там вообще ни слова. Там черным по белому обозначены цели наступления: "Донецк, Луганск, Харьков, Днепропетровск, Херсон, Николаев и так далее". Именно так и выразился член Совета Федерации Николай Иванович Рыжков: "И так далее".

И только реакция мирового сообщества не позволила это "так далее" осуществить.

Я все-таки надеюсь, что с течением времени исторические мифы будут ветшать, а им на смену придут правда и справедливость. И не только в России.

Андрей Мальгин – журналист и блогер

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