По делу Гандзюк арестован бывший помощник депутата Рады

На Украине суд арестовал подозреваемого в организации нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

Павловский является бывшим помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. По данным СМИ, его подозревают в посредничестве между заказчиком и организатором нападения на Гандзюк, а именно в передаче денег. Он арестован без возможности внесения залога.

31 июля по дороге на работу на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напал неизвестный. Он облил женщину кислотой, которая попала на лицо, голову, спину и руку. Гандзюк получила химические ожоги более 40% тела и перенесла 11 операций. 4 ноября она умерла в больнице из-за оторвавшегося тромба.

По делу Гандзюк были арестованы пять человек: это предполагаемый организатор нападения Сергей Торбин, которому, по версии следствия, передал деньги от заказчика Игорь Павловский, а также Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и непосредственный исполнитель Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований. При этом имя заказчика нападения не названо до сих пор.

Известно, что Гандзюк резко выступала против влияния России на Украину. В то же время она критиковала коррумпированные украинские власти и представителей силовых структур. Как пишут украинские СМИ, у нее были конфликты с херсонскими правоохранительными органами и государственными служащими.

Арестованный сегодня Павловский ранее заявлял, что к нападению на Гандзюк не причастен.