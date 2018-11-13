Израиль заявил, что нанес удар по штаб-квартире разведки ХАМАС

Израиль нанёс удар по штаб-квартире военной разведки палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 ноября. В сообщении подчеркивается, что штаб ХАМАС был "намеренно создан около школы".

Вчера исламистская группировка ХАМАС выпустила более 300 ракет по южному Израилю. Десятки ракет были перехвачены израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", некоторые попали в жилые районы. По сообщениям СМИ, один человек погиб, более 50 ранены, двое из них – тяжело.

В ответ были разрушены более 70 целей в секторе Газа, заявляют в Армии обороны Израиля. Среди них студии телеканала "Аль-Акса", принадлежащего ХАМАС. Погибли три человека, передаёт Reuters.

По информции газеты The Times of Israel, Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всем сторонам конфликта на границе Израиля и сектора Газа с призывом проявить максимальную сдержанность.