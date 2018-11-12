Группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, есть жертвы

Исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, выпустила более 100 ракет по южному Израилю. Большинство из них перехватила израильская система противоракетной обороны "Железный купол", но часть ракет попала в жилые районы. По предварительным сведениям, 13 израильтян ранены.

Как пишет издание The Jerusalem Post, одна из ракет попала в пустой автобус, серьезно пострадал 19-летний юноша.

Вооруженное крыло ХАМАС пообещало начать бомбардировки Израиля в ответ на операцию израильского спецназа в ночь на 12 ноября. Жертвами этой операции стали семь палестинцев. Некоторые западные СМИ сообщили об одном погибшем израильском солдате. Эти сведения пока не подтвреждены официально.

Вскоре после ракетного обстрела со стороны Газы израильские военные нанесли серию ответных воздушных ударов по сектору Газа. Погибли двое палестинцев, сообщает агентство Франс Пресс.