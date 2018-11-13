Избирком Хакасии признал победу Коновалова на выборах главы региона

Избирательная комиссия Хакасии признала состоявшимися выборы главы республики. На должность губернатора региона избран Валентин Коновалов, сообщаетТАСС.

Второй тур выборов в Хакасии проходил 11 ноября. Единственный кандидат, коммунист Валентин Коновалов получил 57 с половиной процентов голосов избирателей , при необходимых 50 процентах плюс один голос. Явка на выборах составила почти 46 процентов.

9 сентября в первом туре выборов главы Хакасии также победил Коновалов. Во втором туре он должен был соперничать с действующим губернатором от "Единой России" Виктором Зиминым. Однако глава региона отказался участвовать в голосовании, а позже подал в отставку. Вслед за ним с выборов снялись и остальные кандидаты.

Кандидатуру Коновалова также пытались снять с выборов: избирком Хакасии направил в суд соответствующий иск, ссылаясь на формальные ошибки в регистрации кандидата. Позже иск отозвали.