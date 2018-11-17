Король, причина бедствий. Ольга Абраменко – о клейкой паутине

Российские цыгане, как и многие другие жители нашей страны, отчаявшиеся от безысходности и проблем, которые не решаются десятилетиями, нередко уповают на президента. Психологически легче думать, что человек, от которого в стране все зависит, телевизионный образ которого – то добрый волшебник (решает вопросы в реальном времени прямых линий), то вожак птичьих стай, – просто не знает о беззакониях и несправедливостях, устроенных нерадивыми чиновниками и полицейскими тут, "внизу", "на земле". Надо только достучаться до него, чтобы он лично прочитал, разобрался, помог. Такие же настроения, по свидетельству современников, нередко встречались во времена Большого и прочих терроров: мол, Сталин "не знает", от него скрывают правду о бесчинствах НКВД-ГПУ. Многие до сих пор верят в неведение вождя.

Но теперь никто не может утверждать, что от Путина скрыли картину бедствий цыганского народа: Надежде Деметр, руководителю Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, удалось выступить на выездном заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске 26 октября 2018 года. После многочисленных благодарностей за заботу, за уже второй (правда, столь же, сколь и первый, никуда не годный) "комплексный план по социально-экономическому и этнокультурному развитию российских цыган", после уверений в лояльности Надежда Деметр все же донесла до высокого собрания, что по всей стране сносят цыганские поселения, выбрасывая на улицу сотни семей с детьми, травят цыган в прессе.

Как же отреагировало первое лицо? Говорите, сносят цыганские дома по всей России, незаконно построенные? Знаем-знаем, но не это главное! Главное, что люди рядом с ними жить не хотят, ведь цыгане же "профессионально" вовлечены в криминальную деятельность. Но у тех, которых снесли, как раз никакого криминала не было, возражала Надежда Деметр. Но ей в ответ звучало лишь: да ладно, чего уж, мы же точно знаем, что было! Мне же докладывали. Не только губернатор, но и правоохранительные органы. Чем же это "знание" главы страны (которому "докладывают") отличается от обычного среднестатистического невежества, от "правового нигилизма" (по выражению бывшего временного заместителя Путина), когда за недоказанные правонарушения отдельных людей вменяют коллективную ответственность целому народу, да еще в форме, не предусмотренной никакими кодексами (снос домов), от злой воли и прямого натравливания?

И раньше чиновники, и мелко-, и крупнотравчатые, позволяли себе недопустимые высказывания о цыганах. Вспомним мэра Архангельска Александра Донского, который "не мог согласиться с таким образом жизни на территории города" и таки выгнал большую общину цыган в 2005 году, даже создав специальный банковский счет для этой цели. Вспомним мэра Калининграда Бооса, антицыганская деятельность которого привела к сносу целого поселка в 2006 году, а через несколько лет – к выплатам многотысячных компенсаций пострадавшим по решению Европейского суда по правам человека. Мэра Сочи Анатолия Пахомова, будущего героя олимпийских строек, который в 2009 году в присутствии журналистов высказался о "бомжах и цыганах" как нежелательных элементах, которые только портят общий благостный вид города. Наконец, тульского губернатора Алексея Дюмина, получившего свою должность после военных "успехов" в Крыму, докладывавшего Путину о якобы имевшей место вовлеченности в криминал цыган из поселка Плеханово, где было снесено более 120 домов.

Надо думать, что теперь, когда уже сам Путин, вслед за своими приближенными, сказанул о "криминальности" цыган, разнокалиберные деятели на местах получили отмашку: так можно! – сносить, выгонять, травить. Легкая самокритика, высказанная президентом (мол, общество и правоохранительные органы тоже виноваты в "криминализации", это наша общая недоработка), а также согласие с тем, что при решении проблем цыган "действовать нужно крайне аккуратно и соблюдать интересы граждан", скорее всего, принята во внимание не будет. Разумеется, вольнее себя почувствуют и не облеченные государственной властью симпатизанты Путина по цыганскому вопросу (они и раньше не особенно стеснялись) – "коренные", которые собирают подписи за выселение цыган; мародеры, грабящие покинутые дома; криминальные авторитеты.

Что ж, у российских цыган, скорее всего, исчезли последние иллюзии о президенте как последнем защитнике справедливости. Зато привычно демонстрируют поддержку президенту прочие народные массы, которые в комментариях к этому феерическому выступлению горячо приветствовали "точное знание" Путина о цыганском народе. В комментариях – словами, а далее – делами. Дела эти мы видели совсем недавно в Белгородской области и Хакасии: они называются "погром".

Россияне уже привычно живут не то что "рядом" с криминалом, но внутри него, в нем, как в клейкой паутине

В Хакасии, где цыгане после конфликта с местными жителями были вынуждены бежать из родного поселка, а затем вернулись в разграбленные дома, местная администрация противодействует легализации жилья, оказывает давление на тех, кто готов продать цыганам земельные участки. Уже после возвращения один дом сгорел – вероятно, в результате поджога. Заявление в полицию подано, но будет ли должное расследование, после таких-то слов президента?.. Погромам и мародерству местная полиция и раньше не противодействовала. Если опять обратиться к истории, то можно вспомнить слова нижегородского губернатора о еврейском погроме (1884): "...В народе сложилось убеждение в полной безнаказанности самых тяжелых преступлений, если только таковые направлены против евреев".

Ну и пару слов о криминале, рядом с которым, по словам Путина, никто не хочет жить. Тут, как говорит русская пословица, уж чья бы корова мычала… Произвольные задержания, пытки во время следствия, фабрикация уголовных дел (это я о тех самых "правоохранительных органах", докладам которых Путин так доверяет), пытки в местах лишения свободы, фальсификация выборов, политические убийства в России и за ее пределами, вторжение в чужие страны – это все самый настоящий криминал, за который ответственны российские власти, и россияне уже привычно живут не то что "рядом" с ним, но внутри него, в нем, как в клейкой паутине.

История учит нас не обольщаться мнимым неведением (или "точным знанием") властей предержащих. Проповедник Жан Бове однажды сказал в присутствии Людовика XV, адресуя свои слова монарху: французский народ несчастен, но эту истину скрывают от короля, потому что именно король и является причиной народных бедствий.

Ольга Абраменко – эксперт антидискриминационного центра "Мемориал", кандидат филологических наук

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