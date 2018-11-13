“Роскосмос” может потерять крупнейшего заказчика и доступ к современным технологиям из-за ФСБ. Спецслужба выступает против участия государственной корпорации в проекте по созданию высокоскоростного спутникового интернета, пишет газета “Коммерсантъ”. В силовом ведомстве предупреждают, что такую сеть нельзя будет контролировать, и что она создает угрозу национальной безопасности.
- ФСБ назвала угрозой национальной безопасности британский проект OneWeb, основанный бывшим менеджером Google Грегом Уайлером. Стартап планирует развернуть на орбите 900 малых спутников, способных обеспечивать высокоскоростной интернет и связь на всей планете. В компанию вложились Airbus, Qualcomm и SoftBank на общую сумму около 1.7 миллиарда долларов.
- У российской спецслужбы две ключевые претензии к проекту. Там считают, что система спутниковой связи использоваться для шпионажа против России. И силовики опасается, что OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России и поставит регионы в зависимость от западных систем связи.
- В 2015 году OneWeb подписали соглашение с “Роскосмосом” об участии в проекте. Компания законтрактовала 21 ракету-носитель “Союз” на сумму более миллиарда долларов для запуска своих спутников. И была готова заключить еще одну сделку на ракеты “Протон” на сумму от 300 до 800 миллионов долларов.
- Без участия России в проекте, интернет OneWeb на территории страны всё равно должен работать, предупреждают источники “Коммерсанта”. Но без контроля трафика со стороны спецслужб, предусмотренного российским законодательством.
- “Роскосмосу” были интересны технологии создания малых космических аппаратов, но без полноформатного партнерства ими делиться никто не будет, утверждает источник “Коммерсанта”.
По данным “Коммерсанта”, финальное решение по участию России в проекте будет приниматься на уровне президента Путина. В случае отказа от участия в проекте, “Роскосмос” будет вынужден заявить себя как ненадежный партнер.
Зато Россия не сможет участвовать в фильтрации трафика OneWeb над территорией страны — несмотря на обещание оператора запустить интернет в космосе с “с учетом полного соблюдения нормативных и культурных требований многочисленных стран-партнеров”.
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