“Роскосмос” может потерять крупнейшего заказчика и доступ к современным технологиям из-за ФСБ. Спецслужба выступает против участия государственной корпорации в проекте по созданию высокоскоростного спутникового интернета, пишет газета “Коммерсантъ”. В силовом ведомстве предупреждают, что такую сеть нельзя будет контролировать, и что она создает угрозу национальной безопасности.

ФСБ назвала угрозой национальной безопасности британский проект OneWeb, основанный бывшим менеджером Google Грегом Уайлером. Стартап планирует развернуть на орбите 900 малых спутников, способных обеспечивать высокоскоростной интернет и связь на всей планете. В компанию вложились Airbus, Qualcomm и SoftBank на общую сумму около 1.7 миллиарда долларов.

У российской спецслужбы две ключевые претензии к проекту. Там считают, что система спутниковой связи использоваться для шпионажа против России. И силовики опасается, что OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России и поставит регионы в зависимость от западных систем связи.

В 2015 году OneWeb подписали соглашение с “Роскосмосом” об участии в проекте. Компания законтрактовала 21 ракету-носитель “Союз” на сумму более миллиарда долларов для запуска своих спутников. И была готова заключить еще одну сделку на ракеты “Протон” на сумму от 300 до 800 миллионов долларов.

Без участия России в проекте, интернет OneWeb на территории страны всё равно должен работать, предупреждают источники “Коммерсанта”. Но без контроля трафика со стороны спецслужб, предусмотренного российским законодательством.

“Роскосмосу” были интересны технологии создания малых космических аппаратов, но без полноформатного партнерства ими делиться никто не будет, утверждает источник “Коммерсанта”.

По данным “Коммерсанта”, финальное решение по участию России в проекте будет приниматься на уровне президента Путина. В случае отказа от участия в проекте, “Роскосмос” будет вынужден заявить себя как ненадежный партнер.

Зато Россия не сможет участвовать в фильтрации трафика OneWeb над территорией страны — несмотря на обещание оператора запустить интернет в космосе с “с учетом полного соблюдения нормативных и культурных требований многочисленных стран-партнеров”.