После сообщений о пытках в колонию не пустили адвокатов

Адвокатов фонда "Общественный вердикт" Ирину Бирюкову и Эльдара Лузина не пустили в исправительную колонию №2 в Ярославской области.

Ранее благодаря Бирюковой в СМИ появилась информация о том, что в колонии сотрудники ФСИН избили заключенного Егора Григорьева, сломав ему руку и несколько ребер. При этом уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин после встречи с Григорьевым сообщил, что тот объясняет травмы простым падением.

Бирюкова поехала в колонию, чтобы убедиться, что заключенный давал эти объяснения не под давлением. Однако юриста в учреждение не пустили, показав письменное заявление Григорьева о том, что у него нет претензий к сотрудникам колонии.

В свою очередь адвокат Эльдар Лузин приехал к другому заключенному ИК№2 - Андрею Маркелову, который сам просил о встрече с адвокатами. Лузина в колонию также не пустили, показав от Маркелова ровно такое же заявление, что и от Григорьева.

Именно фонд "Общественный вердикт" нашел видеодоказательства пыток в ярославской исправительной колонии №1, после публикации которых были арестованы 15 сотрудников ФСИН.

Позже было опубликовано еще одно видео с избиением заключенных в той же колонии. По его следам также завели уголовное дело и арестовали двух человек.