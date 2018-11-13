Уничтоженная память

13 ноября в Петербурге градозащитники провели серию одиночных пикетов в защиту исторических зданий и памятных мест, связанных с обороной Ленинграда. Акция прошла в преддверии Санкт-Петербургского международного культурного форума, где будет представлен масштабный проект нового музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда", на строительство которого запланировано выделить более 6 миллиардов рублей. Участники акции считают, что эти средства можно было бы использовать для реставрации существующих памятных объектов. Градозащитники также отмечают, что учреждённый в 1918 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не сохраняет, а способствует уничтожению подлинных свидетельств о блокаде и Великой Отечественной войне.